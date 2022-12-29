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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الخميس 29/12/2022، العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها الوحدة الإماراتى ولوجانو السويسرى ينافسان الأهلى على ضم الضاوى، والأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز ويحصل على راحة غداً، واتحاد الكرة: استدعاء 18 لاعبة محترفة ضمن خطة النهوض بالكرة النسائية.

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تلقى نادى النجم الساحلى التونسى 3 عروض رسمية للتعاقد مع محمد الضاوى الشهير بـ"كريستو".

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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