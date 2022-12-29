شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29/12/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء فى مقدمتها الوحدة الإماراتى ولوجانو السويسرى ينافسان الأهلى على ضم الضاوى، والأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز ويحصل على راحة غداً، واتحاد الكرة: استدعاء 18 لاعبة محترفة ضمن خطة النهوض بالكرة النسائية.