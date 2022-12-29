شكرا لقرائتكم خبر عن غرائب القسم الثانى.. حكم يدير لقاء الهلال والحمام بـ ترنج بعد تأخر الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة هلال مطروح مع الحمام فى مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، واقعة غريب لم تحدث من قبل فى ملاعب كرة القدم، والتى أنقذت المباراة من الإلغاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة القسم الثانى.

الواقعة هى تأخر وصول طاقم حكام المباراة عن الملعب، ما جعل لجنة الحكام تستعين بطاقم تحكيم من مطروح بعد تأخر وصول طاقم تحكيم المباراة، لكن لم يكن لدى الحكام الزى الرسمى لهم فأداروا المباراة مرتدين "ترنجات"، فى المباراة التى انتهت بفوز الحمام على هلال مطروح بثلاثة أهداف.

وأدار المباراة بـ"الترنج" الحكام حسين الكريمي وأسامة عبد اللطيف ومحمد علي وغزال سليمان، والذين أنقذوا المباراة من الإلغاء أو التأجيل، في لقطة جديدة تدخل ضمن غرائب القسم الثانى.

وحقق فريق دكرنس فوزا صعبا على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

وحافظ فريق دكرنس على صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بعدما رفع رصيده إلى النقطة 23، بفارق نقطتين عن بلدية المحلة الذي حقق انتصارا مهما على فريق نبروه بعدما حول تأخره إلى فوز ليعود للمركز الثاني في الترتيب.

وواصل فريق جمهورية شبين عروضه الرائع وحقق الفوز الثالث على التوالي بعدما فاز على فريق المصرى بالسلوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الزحف نحو فرق المقدمة ويصل إلى النقطة 19 في المركز السادس بالترتيب، كما واصل فريق طنطا بقيادة عمرو أنور عروضه الرائعة بالفوز على بايونيرز بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.