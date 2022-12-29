الامارات | ميسي يقود سيارته بنفسه في شوارع روساريو.. فكانت النتيجة كارثية! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأسطورة ليونيل ميسي أثناء تجوله بسيارته في أحد شوارع مدينة روساريو مسقط رأسه في الأرجنتين.

ودفع ميسي ضريبة الخروج من المنزل والتصرف كأي إنسان آخر يمتلك حق التنقل بحرية بعدما قطع مشجعون الطريق عليه وحاصروا سيارته لالتقاط "سيلفي" معه حتى وإن كان خلف زجاج السيارة.

ويقضي ميسي إجازة قصيرة في الأرجنتين لنيل فترة من الراحة بعد تتويجه ومنخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 عقب الفوز المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3).

وعلى الرغم من الموقف الصعب إلا أن ميسي ظهر في الفيديو مبتسماً ويشير للجماهير بفرحة.

