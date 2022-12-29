الامارات | قارورة مياه تضع غوارديولا في موقف محرج جداً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى موقف في قمة الإحراج خلال مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، الأربعاء، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي انتهت بفوز سيتي 3-1 على ملعب "إيلاند رود" ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وبدت ردة فعل غوارديولا غاضبة جداً على فرصة ضائعة للسيتي مما عرضه لموقف محرج للغاية حين سدد قارورة مياه نحو دكة بدلاء فريق ليدز يونايتد مكان جلوس الكادر التدريبي، ولكن المدرب الإسباني عالج الموقع بسرعة فائقة بتوجهه إلى مقاعد بدلاء ليدز والتوجه بالاعتذار.

ورصدت الكاميرات سلوكيات مضطربة لغوارديولا الذي عبر عن استياءه من هجمات فريقه على الرغم من السيطرة المطلقة للاعبيه وأداءهم عالي الجولة الذي أعادهم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي.