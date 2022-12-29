الامارات | 30 ألف مشارك في النسخة الـ 22 من ماراثون دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجتذب النسخة الـ 22 من ماراثون دبي في 12 فبراير المقبل أكثر من 30 ألف مشارك من المقيمين والضيوف من مختلف أنحاء العالم الذين سيأتون إلى الإمارة للمشاركة في الجري عبر ثلاثة سباقات - الماراثون الكامل، وسباق الطريق الشهير 10 كيلومترات وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات، إذ تم اختيار هذا المسار كأحد أسرع سباقات الماراثون في العالم، حيث سيمر العداؤون عبر طرق شهيرة مثل أم سقيم وشاطئ جميرا وحي الصفوح، وستبدو معالم بارزة مثل برج العرب ومدينة جميرا وويستن دبي الميناء السياحي في خلفية المشهد.



وتم اختيار أديداس كشريك رئيسي وراعي رئيسي للحدث الرياضي الذي طال انتظاره في المنطقة، إذ ستطلق خلال ماراثون هذا العام، ثلاثة برامج لمنح العدائين فرصة التقدم وتحقيق أفضل ما لديهم على المستوى الشخصي. تهدف المبادرة أيضًا إلى تعزيز ثقافة الجري في الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على التحضير للسباق، وحلقات النقاش والحوار، والتغذية والتعافي، والتجارب الحصرية.



ويتضمن برنامج "ماراثون ترينينغ أديداس رانرز" الذي يستمر لمدة 12 أسبوعًا، بقيادة فرق مدربين مختصين ثلاث جلسات في الأسبوع للمساعدة في تعزيز أداء العدائين في الرياضة والجري. يركز البرنامج على النهج الشامل الذي يشمل الحركة والقوة والذهنية والتغذية والتعافي والجري.



في المقابل يستهدف برنامج العشرة كيلومترات الأول للسيدات، العداءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللواتي يرغبن في إنهاء أول سباق 10 كيلومترات لهن، كما تم تنظيم فريق "سبيد سكواد" للعدائين في دبي الذين يهدفون إلى تحقيق أعلى هدف في الماراثون (الجري خلال أقل من 3:15 للسيدات وأقل من 3 للرجال - إكمال الماراثون في أقل من 3 ساعات) مما يمنح مجموعة من العدائين الهواة تجربة تدريبية فريدة ومتميزة ونخبوية. تم اختيار 12 مرشحًا (6 رجال و 6 نساء) من بين أكثر من 60 طلبًا تم تلقيها لهذا البرنامج الفريد.