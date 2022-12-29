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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، في ثالث مباريات "الريدز" بعد التوقف الأخير.

ما هي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟.. والقنوات الناقلة

وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 3-1 على أستون فيلا، في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي بعد توقف كأس العالم قطر 2022.

ويأمل محمد صلاح ورفاقه في مواصلة الانتصارات، وحصد النقاط للتقدم في جدول الترتيب، والوصل للمربع الذهبي.

ولم يظهر ليفربول بشكل جيد هذا الموسم، وخسر الكثير من النقاط، ويأمل المدرب الألماني يورجن كلوب في تصحيح المسار، للخروج بأقل الأضرار.

وبفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي، يتواجد ليفربول بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023، برصيد 25 نقطة، بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة.

على الجانب الآخر، ليستر سيتي الذي خسر مباراته السابقة أمام نيوكاسل بنتيجة 0-3، يحتل المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

وقبل اللقاء المرتقب، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري لموسم 2022-2023، هو يوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون أول 2022، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر المسابقة.

وتبدأ مباراة ليفربول وليستر سيتي، على أرضية ملعب أنفيلد في تمام الساعة الـ10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الـ11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ستتوالى شبكة قنوات بي إن سبورتس، نقل مباراة ليفربول وليستر سيتي، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premiu.

من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيلة ليفربول أمام ليستر سيتي في الجولة 18 من البريميرليج.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

حط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

في الهجوم: كارفاليو - داروين نونيز – محمد صلاح

تلقت جماهير ليفربول الإنجليزي أنباء سارة في فترة أعياد الميلاد، في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي ليفربول بشكل رسمي عن صفقة ضم مهاجمه الجديد، الهولندي كودي جاكبو، قادمًا من بي إس في آيندهوفن الهولندي.

ويحصل النادي الهولندي على 37 مليون جنيه إسترليني بشكل أساسي نظير انتقال موهبته ذات الـ23 عامًا، ترتفع إلى 44 مليون إسترليني بعد عدة إضافات مشروطة، على أن يمتد عقد اللاعب الشاب حتى صيف عام 2028.

على طريقة مواطنه الهولندي، المدافع الصلب فيرجيل فان دايك، أعلن نادي ليفربول عن صفقته الهجومية الجديدة لهذا العام.

وكان فان دايك انضم في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، ليكون هدية عيد الميلاد لجماهير الريدز آنذاك، ويسهم في تقديم موسم قوي مع الفريق ويكون بمثابة نقطة تحول في الصلابة الدفاعية لطريقة لعب المدرب الألماني يورجن كلوب.

ولم ينجح ليفربول في ذلك الموسم في اقتناص أي ألقاب، لكنه تمكن الفريق من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفي الموسم التالي اقتنص الفريق اللقب الأوروبي.

وأسهم فان دايك مع الفريق في الفوز بلقب واحد للدوري الإنجليزي الممتاز، ومثله لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية، وكل منها تحقق مرة واحدة أيضا.

وتأمل جماهير ليفربول أن يسهم جاكبو في إنجازات مقبلة للفريق في المواسم التالية، كما فعل مواطنه على مدار السنوات الأربع السابقة.

أعرب المدير الفني الألماني يورجن كلوب عن سعادته بانضمام اللاعب الهولندي الشاب، وقال للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "لقد قمنا بعمل مذهل للغاية في هذه الصفقة، واستطعنا التوقيع مع لاعب نعرفه منذ بعض الوقت، ونعتقد أنه سيكون له مستقبل مبهر".

ولا يطيق جاكبو الانتظار للعب أول مباراة مع فريق ليفربول، حيث سيصبح متاحًا بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال جاكبو للموقع الرسمي للنادي: "أتطلع حقًا لرؤية الجميع في أنفيلد وفي المدينة.. إنه ناد عظيم بالنسبة لي، وأريد إظهار ما أستطيع القيام به، وأن أساعد في تحقيق المزيد من اللحظات الرائعة".

وأشاد جاكبو بالملك المصري محمد صلاح، قائلًا: "إنه لاعب عظيم. أتطلع للتعلم منه. وأتطلع للفوز بالعديد من المباريات معًا".

وتحدث الهولندي الشاب عن مواطنه فان دايك، حيث قال: "لقد أخبرني أن هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي لأتطور وأن أكون لاعبًا أفضل".

وأضاف: "أخبرني أن كل من فيه يمثلون عائلة حقيقية. وهو ناد كبير وهائل حقًا"، مختتما: "أشعر بالحماس لبداية التدرب واللعب مع هذا النادي الرائع".