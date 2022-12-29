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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، في أول مباريات "الملكي" بعد توقف كأس العالم 2022.

الدوري الإسباني.. ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد؟

وتوقف الدوري الإسباني أكثر من شهرين، بسبب إقامة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ظفر بلقبها منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ولعل التوقف لم ينسينا بأن المنافسة ملتهبة في الدوري الإسباني بين المتصدر برشلونة، وحامل اللقب ريال مدريد.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة الليجا لموسم 2022-2023، برصيد 35 نقطة، متخلفا عن برشلونة صاحبة الصدارة بفارق نقطتين.

أمام بلد الوليد، الذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة، يأمل في انطلاقة قوية للنصف الثاني من الموسم، لتحسين نتائجه المتذبذبة.

ويلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد يوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون أول 2022، لحساب الجولة 15 في الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة مباراة الريال وبلد الوليد، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ملعب " نيوفو جوسي زورييلا".

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، منقولة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة " beIN Sports 1 HD Premium"

كما، يمكنكم متابعة أحداث مباراة ريال مدريد وبلد الوليد من خلال التغطية المباشرة لحظة بلحظة التي تقدمها "العين الرياضية" قبل اللقاء مباشرة.

سيكون رؤوف خليف، هو معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني المختار من قبل بي إن سبورتس.

من المتوقع أن يعود المهاجم الأول للفريق الملكي "كريم بنزيما" لتشكيلة ريال مدريد أمام بلد الوليد، بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

ويسعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي إلى استعادة صدارة الليجا، التي خسرها في أخر أسبوع قبل التوقف، من خلال تشكيلة مكونة من.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022 والقنوات الناقلة مع عودة منافسات الدوري الإسباني.

وتوقف الدوري الإسباني لأكثر من شهرين بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، وحان الوقت للعودة لاستكمال الموسم.

وتقام اليوم 3 مباريات في بطولة الليجا، بالإضافة لمواجهتين من العيار الثقيل في الدوري المصري.

ويلعب اليوم في الدوري الإسباني جيرونا أمام رايو فاييكانو، وريال بيتيس مع أتلتيك بيلباو، ولقاء أخير بين أتلتيكو مدريد وإلتشي.

أما مباريات اليوم في الدوري المصري فستشهد مواجهتين، أولاهما بين الزمالك والإسماعيلي، والثانية بين المصري وأسوان.

مباراة رايو فاييكانو ضد جيرونا ستكون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل رايو فاييكانو المركز الثامن في الليجا برصيد 22 نقطة، بينما جيرونا يتواجد في الترتيب الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

أما مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو فستبدأ في تمام الساعة 8.15 مساء بتوقيت القاهرة، 9.15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال بيتيس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بـ24 نقطة، وبنفس عدد النقاط يأتي بيلباو في المرتبة السادسة.

لقاء أتلتيكو مدريد ضد ألتشي سيبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بينما يأتي ألتشي في المرتبة الأخيرة برصيد 4 نقاط فقط.

تقام مباراة المصري البورسعيدي ضد أسوان، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المصري المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 11 نقطة، ويأتي أسوان في الترتيب الـ11 برصيد 9 نقاط.

أما مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي فتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي الزمالك في المركز الثالثة في جدول ترتيب الدوري المصري بـ21 نقطة، بينما الإسماعيلي هو صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، وستتولى بالطبع نقل مباريات اليوم في البطولة.

يمكنكم متابعة مباريات الدوري المصري اليوم على شبكة قنوات أون تايم سبورتس 1 و2 صاحبة حقوق بث البطولة..