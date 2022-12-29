لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. أكرم توفيق لاعب الأهلي يتوجه إلى النمسا

الشارقة - اميمة ياسر - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، إن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم ‏بالنادي وبرفقته الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، توجها اليوم إلى النمسا ‏لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب المقرر لها غدًا الجمعة وفقًا للترتيبات الطبية التي ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.‏

وتوجه الثنائي توفيق وأبوعبلة اليوم إلى النمسا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة ‏بالسفر، والتنسيق بين الجهاز الطبي بالأهلي والطبيب الذي سيجري له الجراحة وتحديد كافة ‏الأمور المتعلقة بموعد الفحوصات الطبية التي تسبق إجراء الجراحة والمقرر لها غدا ‏الجمعة.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية على ملعب التتش، ‏وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ترشيحات لضم بديل أكرم توفيق

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تلقى ترشيحات لضم بديل أكرم توفيق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عرض أحد وكلاء اللاعبين على جهاز الكرة فى نادى الأهلي خلال الساعات الماضية إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن جديد لتعويض غياب أكرم توفيق، الذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي".

واختتم: "أحد وكلاء اللاعبين عرض على مدير التعاقدات فى الأهلى، بديلاً لـ أكرم توفيق وهو على فوزى، ظهير إنبي للانتقال للفريق الأحمر في يناير حيث يبحث النادي الأهلى موقف على فوزى من الانتقال للفريق خلال الفترة المقبلة".

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في تدريبات الأهلي، مما سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم.