شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الإماراتى ولوجانو السويسرى ينافسان الأهلى على ضم الضاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تونسية عن تلقى نادى النجم الساحلى التونسى 3 عروض رسمية للتعاقد مع محمد الضاوى الشهير بـ"كريستو"، جناح الفريق التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وأكد مدرب النجم الساحلى محمد المكشر، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح التونسية"، أن محمد الضاوى كريستو تلقى 3 عروض رسمية من أندية الأهلى والوحدة الإماراتى ولوجانو السويسرى، مشيرا إلى أن مسألة خروجه بيد الهيئة المديرة لنادي النجم الساحلى.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن إدارة النجم الساحلى بقيادة رئيس هيئتها التسييرية عثمان جنيح تعكف حاليا على دراسة هذه العروض و ينتظر الحسم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح التقرير أن الجانب المالى سيكون حاسما فى تحديد وجهة محمد الضاوى فى الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا للوضعية المالية الصعبة التي يعيشها النادي التونسي في الوقت الحالي.