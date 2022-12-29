سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل.

وقرر طارق العشرى الدخول فى معسكر مغلق للفرض التركيز على اللاعبين من أجل العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل الثمين أمام الأهلى فى الجولة الماضية.

ويأمل طارق العشرى فى كسر العقم التهديفى للفريق، حيث لم يسجل أبناء الإسكندرية حتى الآن سوى 3 أهداف فقط فى 9 مباريات، لذلك اجتمع مع المهاجمين وقام بوضع تدريب خاص لهم أمام المرمى لترجمة الفرص لأهداف.

وشهد التدريب مشاركة أكثر من لاعب من ناشئى سموحة الذى ينوى طارق العشرى منحهم الفرصة على طريقة محمد سعيد مكرونة والاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة، قبل التفكير فى ضم صفقات جديدة فى يناير المقبل.

وطالب العشرى اللاعبين باستثمار المعنويات العالية بتحقيق الفوز وعودة الانتصارات، وحذر من خطورة لاعبى المحلة، مؤكدا أنه فريق يجيد الكرة الجماعية ولديهم جهاز فنى قدير ولابد من عمل حساب لهم واحترامهم لتحقيق الفوز عليه.

ويسعى طارق العشرى إلى ضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له فى مقدمة الجدول.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات طارق العشرى خلال الفترة الماضية، ما يعجل برحيلهم عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها الهولندى رضا البرجيجى والغيني أليا سيلا.

ويفقد فريق سموحة محمد نادى لاعب وسط الفريق أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بمزق في السمانة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري، لحاجته لبعض الوقت للتعافي من الإصابة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.