شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز ويحصل على راحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب ‏التتش؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز فى الأسبوع الحادى عشر لبطولة الدورى الممتاز التى تقام ‏مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الأهلى بالسلام.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كل ‏الجوانب الفنية والخططية فى بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس فى مباراة سيراميكا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلى، فيما أدى باقى اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش، والتى ‏اشتملت على جزء بدنى وتدريبات الكرة.‏

ومنح الجهاز الفنى راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.‏

وتعادل الأهلى 1/1 مع سيراميكا كليوباترا فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ‏استاد ‏القاهرة فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى ويتصدر الفريق المسابقة ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏