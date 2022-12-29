شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الإنسان مش مسئول عن رزقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا لاعب الأهلى ستورى عبر حسابه على فيس بوك خلال تواجده فى ملعب التتش قبل خوض المران الصباحى بالقلعة الحمراء اليوم الخميس.

وكتب كهربا: "الإنسان ما مسئول عن أرزاقه هو عليه السعى فقط.. الله تعالى هو الرزاق ليش أقلق على رزقى دام أنا أسعى لرزقى وما ننسى قوله تعالى، (وإن ليس للإنسان إلا ما سعى) وكل شىء الله خلقه بقدر واللى من عند الله تعالى خير وأبقى".

ويغيب كهربا عن المشاركة مع الأهلي بسبب إيقافه من قبل فيفا بعد توقيع غرامة عليه بقيمة 2 مليون دولار بخلاف الغرامات لصالح نادي الزمالك.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تخصيص برنامج تأهيل خاص لمحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والذي لم يتم قيده في قائمة فريقه بسبب مشكلة إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي السابق "الزمالك" بعد الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى نادي أفيش البرتغالي.

وبدأ كولر في تجهيز محمود كهربا ببرنامج بدني مكثف من خلال أداء تدريبات بدنية إضافية به بخلاف مشاركته في المباريات الودية التي يخوضها الأهلي ضد فريق الشباب على فترات من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة بعد حل أزمة إيقافه وقيده في قائمة الفريق الأحمر ومن ثم دخوله قائمة مباريات فريقه.

وأبدى مارسيل كولر قناعته التامة بإمكانيات محمود كهربا ويرغب في الدفع به خلال مباريات فريقه بعد حل أزمة إيقافه، لاسيما وأنه يواجه أزمة في مركز الجناحين، بخلاف تراجع مستوى بعض اللاعبين، إضافة إلى الغيابات التي تضرب لاعبي الأطراف وتحديدا الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.