شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: استدعاء 18 لاعبة محترفة ضمن خطة النهوض بالكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن خطة التنقيب والبحث عن اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية لتمثيل المنتخبات الوطنية ليس مقتصرا فقط على الرجال، ولكن الأمر ممتد أيضا للاعبات المصريات المحترفات.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب الكرة النسائية استدعي أكثر من 18 لاعبة محترفة في الخارج خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة النهوض بالكرة النسائية، وأبرزهن:

_ سامية ادم نابولي ايطاليا

_ سارة عصام باليستي اسبانيا

_ سارة اسماعيل اسبانيا

_ دنا كريم ندا امريكا

_ ليلى شريف امريكا

_ نادية رمضان امريكا

_ ملك تامر اسبانيا

_ مورجان محيي فرنسا

_ رنيم ايمن اسبانيا

_ جايدة المستكاوي فرنسا

_ سوزانا مسعد هولندا

_ منة طارق السعودية

_ إيمان حسن السعودية

_ فرح سمير السعودية

_ أمنية محمود السعودية

_ هيام عبد الحفيظ السعودية

_ ندا الغريب السعودية

_ مروة طلعت السعودية

وفي إطار خطة النهوض بالناشئين ايضا علي مستوى كل المنتخبات فقد استدعي منتخب مصر للشباب والناشئين أكثر من 33 لاعبا محترفا بالخارج أبرزهم : هم: "أحمد نادر السيد، صلاح باشا، مصطفى أشرف، عمر عبد المجيد، يوسف المجيد، ليوناردو الخلفاوي، محمود فارس، سيد الغديري، كريم أشرف، نور البحار، كريم الأفندي، جوزيف فاروز، عبد اللطيف أبو قورة، إسماعيل خير الله، أحمد إبراهيم الخزامى، عبد الرحمن عاطف".

إضافة إلى: "محمود محمد الدفري، محمد علاء الأسواني، عمر عبد الحكيم، محمد الشيوي، رامز حفظ الله، بلال مظهر عبد الرحمن، أحمد ماهر، محمد عز الدين، أمير صالح، بلال موسى، سيف أشرف، تيبو غيبريال، سليم طلب، إنياس عبد الحميد، كريم أحمد، إبراهيم شريف حجازي". ولاعب وحيد، استلم خطابًا من اتحاد الكرة، دون أن يحضر، هو محمد طلبة، المدافع الناشئ بين صفوف بوخوم الألماني.