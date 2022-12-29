شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تحدياً صعباً اليوم الخميس، حينما يواجه نظيره الإسماعيلى بالدورى بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب فى اللقاء الذى أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

القيمة التسويقية

يتفوق الزمالك على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 7.48 مليون يورو.

وتعادل فريق الزمالك سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية، بينما تلقي الإسماعيلي خسارة من المصرى بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 21 نقطة فيما يأتى فريق الإسماعيلى في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.

كما يبحث فيريرا عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من المستوى المتراجع الذى ظهر عليه اللاعبون في المباراة الماضية أمام المقاولون وانتهت بالتعادل السلبي، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عمر جابر بسبب الإصابة فيما يعود مصطفى شلبي للمشاركة بعد عودته من الإصابة.

على الجانب الآخر يدخل فريق الإسماعيلى المباراة، بهدف تصحيح المسار تحت القيادة الفنية الجديدة لـ ميدو، حيث عقد الأخير جلسة مع لاعبيه في أول مران طالبهم فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تحسن مكانة الدراويش في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز فضلاً عن مصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج.