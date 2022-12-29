شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يتوجه إلى النمسا اليوم لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم ‏بالنادى الأهلى وبرفقته الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، اليوم، إلى النمسا ‏لإجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب المقرر لها غدًا الجمعة وفقًا للترتيبات الطبية التى ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.‏

وتوجه الثنائى توفيق وأبو عبلة، اليوم، إلى النمسا بعد إنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة ‏بالسفر، والتنسيق بين الجهاز الطبى بالأهلى والطبيب الذى سيجرى له الجراحة وتحديد كل ‏الأمور المتعلقة بموعد الفحوصات الطبية التى تسبق إجراء الجراحة والمقرر لها غدا ‏الجمعة.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية على ملعب التتش، ‏وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.