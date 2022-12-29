شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يتوجه إلى النمسا اليوم لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وبرفقته الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، اليوم، إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب المقرر لها غدًا الجمعة وفقًا للترتيبات الطبية التى جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.
وتوجه الثنائى توفيق وأبو عبلة، اليوم، إلى النمسا بعد إنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر، والتنسيق بين الجهاز الطبى بالأهلى والطبيب الذى سيجرى له الجراحة وتحديد كل الأمور المتعلقة بموعد الفحوصات الطبية التى تسبق إجراء الجراحة والمقرر لها غدا الجمعة.
وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية على ملعب التتش، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.