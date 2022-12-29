شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه: بطولة البريميرليج فى مصر ستشهد مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى لاستضافة بطولة البريميرليج التى ستقام فى مصر نهاية شهر يناير المقبل، بصالة استاد القاهرة.

أكد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه أن الجميع داخل جدران الاتحاد يعمل كخلية نحل استعدادا لاحتضان واحدة من أقوى البطولات العالمية، خاصة أن الاتحاد الدولي للكاراتيه قد أشاد بحسن استضافة مصر للبطولات الدولية.

وأضاف الدهراوى أن هناك العديد من المفاجآت التى ستشهدها بطولة البريميرليج رافضا الكشف عنها نهائيا في الوقت موضحا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل إخراج البطولة في أبهى صورها.

وأوضح الدهراوى أن لاعبى المنتخب الوطني يواصلون تدريباتهم اليومية في المركز الأوليمبي بالمعادي ومجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام الجميع من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو انتزاع الميداليات المتنوعة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الادارة يتابع بشكل يومى استعدادات اللاعبين وحريص على التواصل معهم.

من جانبه قال خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد إن الدول التى أبدت مشاركتها فى بطولة البريميرليج وصل عددها إلى 50 دولة على أن يشارك فى البطولة ما يقرب من 400 لاعبا ولاعبة.