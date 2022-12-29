شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره الإسماعيلى على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعد مباراة اليوم بين الزمالك والإسماعيلى رقم 119 تاريخيا بين الفريقين في بطولة الدورى منذ انطلاق المسابقة، ونستعرض في هذا التقرير تاريخ المواجهات بين الفريقين..

118 مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلى

حقق الفارس الأبيض 54 فوزا مقابل 32 انتصارا للإسماعيلى

32 مباراة انتهت بالتعادل

سجل الزمالك 150 هدفا فى شباك الاسماعيلى

سجل الدراويش 120 هدفا فى شباك الفارس الأبيض

هدافو الزمالك والاسماعيلى

يعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى فى الزمالك برصيد 5 أهداف، ويعد عبد الحليم على هداف الزمالك فى الاسماعيلى برصيد 8 أهداف، فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة فى كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة.

وتعادل فريق الزمالك سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية، بينما تلقي الإسماعيلي خسارة من المصرى بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 21 نقطة فيما يأتى فريق الإسماعيلى في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.

كما يبحث فيريرا عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من المستوى المتراجع الذى ظهر عليه اللاعبون في المباراة الماضية أمام المقاولون وانتهت بالتعادل السلبي، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عمر جابر بسبب الإصابة فيما يعود مصطفى شلبي للمشاركة بعد عودته من الإصابة.

على الجانب الآخر يدخل فريق الإسماعيلى المباراة، بهدف تصحيح المسار تحت القيادة الفنية الجديدة لـ ميدو، حيث عقد الأخير جلسة مع لاعبيه في أول مران طالبهم فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تحسن مكانة الدراويش في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز فضلاً عن مصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج.