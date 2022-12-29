شكرا لقرائتكم خبر عن 17 أبريل نصف نهائى كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك.

وتوج فريق كرة السلة بالنادى الأهلى بكأس السوبر المصرى، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، فى المباراة التى جمعت الفريقين.

وتوج فريق سيدات سلة الأهلى مؤخرًا بلقب بطولة دورى منطقة القاهرة على حساب فريق هليوبوليس، بنتيجة 75-62، فى المباراة التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولى.‏

يذكر أن مباراة الأهلى والاتحاد رجال على لقب كأس السوبر لم تتحدد موعد استكمالها حتى الآن بعد الأزمة التى شهدتها المباراة الأسبوع الماضى.