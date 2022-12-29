شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الفرنسي بعد الفوز على ستراسبورغ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من مواصلة الأرقام القياسية هذا الموسم بعد هدفه فى مرمي ستراسبورغ الفرنسي أمس، حيث لم يتوقف اللاعب عند مرحلة كونه هداف المونديال الأخير، بل تمكن من الإنفراد أيضًا بصدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدف.

ويعيش مبابي حالة من التألق الكبيرة فى الفترة الأخيرة، على الرغم من تعرض اللاعب للعديد من الشائعات من قبل الوسائل الإعلامية عن رغبته المستمرة فى الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، الأمر الذي تنفيه تمامًا أرقام اللاعب مع الفريق الفرنسي.

حيث بلغت نسبة تهديف مبابي مع باريس هذا الموسم إلى 86٪، بعد أن تمكن من تسجيل 13 هدف من 15 لقاء خاضها اللاعب مع الفريق هذا الموسم بالدوري المحلي.

الجدير بالذكر أن مبابي يعد أصغر لاعب يتمكن من أن يصير هدافًا للمونديال عبر تاريخه، بعد أن تمكن من تسجيل 8 أهداف فى المونديال الأخير خلال 7 لقاءات خاضها اللاعب مع الديوك الفرنسية، بجانب تسجيله 4 أهداف آخري فى مونديال روسبا 2018.



ترتيب هدافى الدوري الفرنسي هذا الموسم

ويعتلي مبابي صدارة هدافى الدوري الفرنسي برصيد 13 هدف، فى حين يحل نيمار فى المركز الثاني بواقع11 هدف، ويأتي أليكساندر لاكازيت فى المركز الثالث برصيد 10 أهداف.