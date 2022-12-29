الامارات | جوائز بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ترتفع إلى مستوى قياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون نسخة 2023 من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية وفق ما أعلن المنظمون اليوم. وأفاد منظمو البطولة التي تقام في الشهر الأول من العام المقبل، أن الزيادة ستكون بنسبة 3.4 بالمئة من أجمالي الجوائز المالية، لتصل الى مستوى قياسي قدره 76.5 مليون دولار أسترالي (51.6 مليون دولار أميركي).

وسيحصل كل من الفائزين بلقبي الرجال والسيدات على 2.975 مليون دولار أسترالي، تزامناً مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاعبين واللاعبات الذين لن يصلوا حتى الى النهائي في الفئتين. وسيحصل كل من ينتهي مشواره عند الدور الأول على 106.250 دولاراً، بزيادة 3.2 بالمئة، بينما سيحصل كل من يصل الى الدور الثاني على زيادة مماثلة لتصل الجائزة الى 158.850 دولاراً.

وقال مدير البطولة كريغ تايلي إن مجموع جوائز الموسم الصيفي الأسترالي والذي يشمل أحداثاً استعدادية لأولى البطولات الكبرى، مثل النسخة الأولى من كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، سيتجاوز 100 مليون دولار أسترالي لأول مرة. وارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة بأكثر من 321 بالمئة، أو 58.32 مليون دولار أسترالي، في الأعوام العشرين الأخيرة، بعدما كانت 18.18 مليون دولار أسترالي. وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 16 يناير.