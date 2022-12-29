الامارات | الهند تعتزم الترشح لاستضافة أولمبياد 2036

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الهند الترشح لاستضافة الأولمبياد الصيفي لعام 2036 وستعمل جاهداً من أجل الترويج لملفها خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية العام المقبل، وذلك وفق ما أعلن اليوم وزير الرياضة أنوراغ ثاكور. وتسعى الحكومة الهندية إلى ترسيخ مكانة الهند كقوة رياضية عالمية، وأنفقت أموالاً طائلة في البنية التحتية المحلية.

وفي أحمد آباد بولاية غوجارات مسقط رأس مودي والتي ستكون المدينة الهندية المرشحة لاستضافة الأولمبياد الصيفي، يتواجد أكبر ملعب في العالم وقد افتتح في 2020 وأطلق عليه اسم رئيس الوزراء. وقال وزير الرياضة ثاكور لصحيفة "تايمز أوف إنديا" في مقابلة نشرت أمس إنه "الوقت المناسب" لبلاده لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم، كاشفاً عن خارطة طريق تحدد مسار أحمد آباد لاستضافة الألعاب ستقدم في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر المقبل في مومباي بدعم حكومي كامل.

وحسمت اللجنة الأولمبية الدولية هوية المدن التي ستستضيف النسخ الثلاث المقبلة من الألعاب الأولمبية الصيفية، وهي باريس ولوس أنجليس وبريزبين على التوالي. وإذا نجح ملف الهند، فستصبح رابع دولة آسيوية تستضيف الألعاب بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين. واستضافت الهند في السابق دورة ألعاب الكومنولث في عام 2010، لكن الحدث شابته اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وأعلنت عدة دول أخرى عزمها الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر.