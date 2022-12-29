مرتضى منصور: واثق أن فيريرا وجهازه المعاون هيفوزوا بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على دعمه للمدرب البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون حتى نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أنا بدعم فيريرا وجهازه المعاون وواثق أنهم هيفوزوا بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم - بإذن الله -، برغم أني مش مبسوط من أداء الفريق في المباريات الأخيرة».

وتابع رئيس الزمالك: «الجمهور اللى بيقول متتكلمش عن فيريرا والفريق، لا أنا اتكلم براحتي أنا مشجع للزمالك قبل ما أكون رئيس النادي، والجمهور له عندي صفقات وبطولات بس».

وعن حقوق المدرب قال منصور : «وفيريرا له استقرار ومستحقات مالية فقط، واللى بيحب فيريرا أكثر من الزمالك مش زملكاوي».