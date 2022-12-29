«الزمالك يواجه الإسماعيلي» .. مواعيد مباريات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي اليوم أتلتيكو مدريد وإلتشي في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني، ولقاء الزمالك والإسماعيلي بالجولة الـ 10 من مسابقة الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X رايو فاليكانو – 6 مساء - beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – 8.15 مساء - beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X إلتشي – 10:30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان X مونبلييه – 6 مساء – beIN Sports Connect
ستاد ريمس X رين – 8 مساء - beIN Sports Connect
مارسيليا X تولوز – 10 مساء - beIN Sports Connect
نيس X لانس – 10 مساء - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X جالطة سراي – 4 مساء
جيرسونسبور X غازي عنتاب – 4 مساء
بشكتاش X أضنة ديمرسبور – 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X أسوان – 5 مساء – ONTime Sports
الزمالك X الإسماعيلي – 7 مساء - ONTime Sports