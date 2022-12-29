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«الزمالك يواجه الإسماعيلي» .. مواعيد مباريات اليوم

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الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي اليوم  أتلتيكو مدريد وإلتشي في الجولة الـ 15 من مسابقة ، ولقاء الزمالك والإسماعيلي بالجولة الـ 10 من مسابقة .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X رايو فاليكانو – 6 مساء - beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – 8.15 مساء - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X  إلتشي – 10:30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان X مونبلييه – 6 مساء – beIN Sports Connect

ستاد ريمس X رين – 8 مساء - beIN Sports Connect

مارسيليا X تولوز – 10 مساء - beIN Sports Connect

نيس X لانس – 10 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X جالطة سراي – 4 مساء

جيرسونسبور X غازي عنتاب – 4 مساء

بشكتاش X أضنة ديمرسبور – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي X أسوان – 5 مساء – ONTime Sports

الزمالك X الإسماعيلي – 7 مساء - ONTime Sports

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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