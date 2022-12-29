شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط للعودة للعب على استاد القاهرة بعد شكوى كولر من ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى مقترح العودة لخوض مبارياته فى مسابقة الدورى على استاد القاهرة بدلا من اللعب على استاد الأهلى والسلام، بعد شكوى الجهاز الفنى من أرضية ملعب السلام، والتى تتسبب فى تعطيل اللعب وفقدان اللاعبين للكرة.

وقال مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى خلال المؤتمر الخاص بمباراة سيراميكا أمس الأربعاء، والتى أقيمت على استاد القاهرة: "ملعب استاد القاهرة أفضل من ملعب الأهلى والسلام لأننا نفضل اللعب على الأرض، لكن أرضية ملعب الأهلى تتسبب فى تعطيل الكرة، ما يتسبب لنا في مشاكل وعندما نخرج من ملعب السلام يكون أداؤنا أفضل".

ويرغب مسئولو النادى الأهلى فى تلبية احتياجات الجهاز الفنى من حيث تغيير الملعب أو الاحتياجات الفنية، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة.

رغبة كولر ليست الدافع الوحيد أمام إدارة الأهلى فى تغيير ملعب الأهلى والسلام، لكن شكوى الجماهير من بعد المسافة إلى الاستاد المتواجد فى مدينة السلام، دفع البعض لإعادة النظر في إمكانية تغيير الملعب والعودة إلى استاد القاهرة.

كما اشتكى مارسيل كولر خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام سموحة من تضاؤل عدد جماهير الأهلي ووجه رسالة إلى الجماهير بضرورة التكاتف وراء فريقهم والتواجد بكثافة في المدرجات لأنهم الداعم الأكبر لفريقهم في المباريات.