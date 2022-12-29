شكرا لقرائتكم خبر عن 2 يناير موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم الخميس، فريق الأهلى التحضير لمباراته القادمة ضد بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، ليواصل نزيف النقاط فى الوقت الذى لا يزال يتربع على قمة الدورى برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى صفحة مباراة فريقه أمام سيراميكا والتى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى أمام بيراميدز يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز يوم 2 يناير المقبل فى السابعة مساء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.