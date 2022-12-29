شكرا لقرائتكم خبر عن 2 يناير موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، ليواصل نزيف النقاط فى الوقت الذى لا يزال يتربع على قمة الدورى برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات.
وأغلق الجهاز الفنى للأهلى صفحة مباراة فريقه أمام سيراميكا والتى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز.
يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز يوم 2 يناير المقبل فى السابعة مساء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الأهلى هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.