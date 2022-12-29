شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر مهدد بالتأجيل بسبب مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت مباراة نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2020 – 2021، والمقرر لها يوم 3 فبراير المقبل مهددة بالتأجيل بسبب مشاركة النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية فى المغرب فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن نهائى كأس مصر (النسخة الماضية) من المفترض أن يكون يوم 3 فبراير المقبل، وسيتم تأجيله حال تخطى الأهلى نظيره سموحة فى نصف النهائى ليقام النهائى فى موعد آخر يتحدد فيما بعد.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية تواجد 3 فرق عربية هى الأهلى المصرى (وصيف بطل دورى أبطال أفريقيا)، والوداد المغربي (بطل دورى البلد المستضيف للبطولة)، والهلال السعودى (بطل النسخة الماضية من دورى أبطال آسيا).