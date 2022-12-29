شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا يدير خامس مواجهة بين الزمالك والإسماعيلى.. والـ29 للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى والزمالك فى عاشر جولات الدورى العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولى.

ويدير اللقاء محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول وسامى هلهل مساعد ثان ومحمود رشدى حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد عادل وهانى العراقى.

وتحمل هذه المباراة رقم الـ29 التى يديرها محمود البنا للإسماعيلى والـ2 هذا الموسم والـ5 أمام الزمالك، وذلك على النحو التالى..

لعب الإسماعيلى 28 مباراة، فاز 8 تعادل 12 خسر 8، له 31 هدفًا عليه 30 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.

- الدورى العام..

* يوم 23 يونيو 2013 ” موسم ملغى ” خسر من الزمالك 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد خيرى )

* يوم 14 يونيو 2014 تعادل مع بتروجيت 1 / 1 بالسويس ( حسنى عبد ربه / شوقى السعيد فى مرماه )

* يوم 22 نوفمبر 2014 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسكندرية ( جون آنطوى )

* يوم 24 يونيو 2015 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 30 ديسمبر 2015 فاز على إنبى 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن ومحمد فتحى )

* يوم 9 مايو 2016 تعادل مع إنبى 2 / 2 بالإسماعيلية ( محمد فتحى ومروان محسن )

* يوم 5 ديسمبر 2016 تعادل مع وادى دجلة 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 30 ديسمبر 2016 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد أبو المجد بوشا )

* يوم 15 فبراير 2017 تعادل مع الأهلى صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس

* يوم 27 أكتوبر 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم )

* يوم 19 ديسمبر 2017 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء / صلاح أمين فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 22 يناير 2018 تعادل مع بيراميدز ” الأسيوطى سابقًا ” 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 11 مايو 2018 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 24 أغسطس 2018 فاز على مصر المقاصة 1 / صفر بالإسماعيلية ( ريتشارد بافور )

* يوم 18 سبتمبر 2018 خسر من طلائع الجيش صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2019 فاز على المقاولون العرب 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا )

* يوم 19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 26 أكتوبر 2020 خسر من الزمالك 1 / 3 بالقاهرة ( وجيه عبد الحكيم )

* يوم 17 ديسمبر 2020 تعادل مع الإنتاج الحربى 3 / 3 بالإسماعيلية ( عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق )

* يوم 17 فبراير 2021 خسر من الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( شكرى نجيب )

* يوم 2 مايو 2021 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالقاهرة ( شكرى نجيب والأنجولى آرى بابل )

* يوم 19 مايو 2021 خسر من المقاولون العرب صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 19 نوفمبر 2021 خسر من الزمالك صفر / 2 بالإسماعيلية

* يوم 23 فبراير 2022 خسر من الجونة صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 28 يوليو 2022 فاز على الجونة 3 / صفر بالجونة ( أحمد مصطفى هدفين وباهر المحمدى من ضربة جزاء )

* يوم 8 ديسمبر 2022 تعادل مع سيراميكا كليوباترا 1 / 1 بالقاهرة ( باهر المحمدى )

- كأس مصر..

* يوم 28 أكتوبر 2013 فاز على النصر القاهرى فى دور ربع النهائى 1 / صفر ( حسنى عبد ربه )

* يوم 15 يوليو 2016 فاز على المصرى فى دور ربع النهائى 2 / صفر ( حسنى عبد ربه 2 )

- الإنذارات لـ 42 لاعبًا..

• 7 إنذارات لعماد حمدى

• 4 إنذارات لباهر المحمدى

• 3 إنذارات لحسنى عبد ربه

• إنذارين لكل من عمر الوحش وإسلام جمال ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد "بوشا" ومحمد صادق وحسين السيد ومحمد حسن ومحمد هاشم ومحمود عبد العاطى دونجا وأحمد مصطفى.

• إنذار لكل من محمد شريف وجمال حسانين وعمر جمال ومحمود حمد وعبد الرحمن حسان ومحمد البعلى وشوقى السعيد وأحمد أبو زيادة وسامح عبد الفضيل والنيجيرى كينيث أيكى ومحمد صبحى والكولومبى دييجو كالديرون وإبراهيم حسن ومحمد الشامى وطارق طه والتونسى لسعد الجزيرى ومحمود البدرى ومحمد بيومى ومدحت فقوسه والأنجولى آرى بابل وشكرى نجيب ومحمد عادل ومصطفى فارس والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد دسوقى وعصام صبحى وباسم مرسى والتونسى فراس شواط وصالح جمعة.

- الطرد لـ 3 لاعبين..

• الطرد المباشر لمحمد عمار ومروان الصحراوى

• بعد إنذارين لحسين السيد

- 5 ضربات جزاء للإسماعيلى..

• فى مباراة المصرى 2017

• فى مباراة طلائع الجيش 2017

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة المصرى 2018

• فى مباراة الجونة 2022

- 6 ضربات جزاء على الإسماعيلى..

• فى مباراة الزمالك 2013

• فى مباراة المصرى 2017

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة المصرى 2018

• فى مباراة الزمالك 2021

• فى مباراة سيراميكا كليوباترا 2022