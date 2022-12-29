شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، تحديا جديدا عندما يواجه الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتطلع فيريرا إلى قيادة الزمالك لتحقيق الفوز السابع له فى الدورى هذا الموسم من أجل انتزاع صدارة ترتيب الدورى من الأهلى بفارق الأهداف، بعد تعادل الأحمر مع سيراميكا بهدف لمثله أمس الأربعاء.

أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى

قاد المدرب البرتغالى فيريرا الزمالك فى 72 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفوز فى 51 مباراة، وتعادل فى 13 لقاءا وتلقى 8 هزائم وتوج مع الفارس الأبيض ببطولتين للدورى ومثلهم لكأس مصر.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط فى مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 21 نقطة فيما يأتى فريق الإسماعيلى فى المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.

كما يبحث فيريرا عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من المستوى المتراجع الذى ظهر عليه اللاعبون في المباراة الماضية أمام المقاولون وانتهت بالتعادل السلبى، ويغيب عن الزمالك فى مباراة اليوم عمر جابر بسبب الإصابة فيما يعود مصطفى شلبى للمشاركة بعد عودته من الإصابة.

على الجانب الآخر يدخل فريق الإسماعيلى المباراة، بهدف تصحيح المسار تحت القيادة الفنية الجديدة لـ ميدو، حيث عقد الأخير جلسة مع لاعبيه في أول مران طالبهم فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تحسن مكانة الدراويش في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز فضلاً عن مصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج.