شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بيج رامى بطولات متحركة فى كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بيج رامى أسطورة كمال الاجسام رغم خسارته لقب مستر أولمبيا، هذا العام ، إلا أنه رمز وايقونة للعبة ، حيث أنه اول لاعب يتوج بلقب مستر أولمبيا عامين على التوالى.

رغم خسارة بيج رامى لقب مستر أولمبيا هذا العام، بعدما خطف الإيراني هادى شوبان اللقب منه، إلا أنه سيظل أسطورة اللعبة، وتنتظره الكثير من الألقاب القادمة، وسيظل أول عربى وأفريقى ومصرى يتوج باللقب مرتين على التوالى.

بيج رامى له مسيرة كبيرة من الإنجازات التي شهدت التتويج بأكثر من بطولة عالمية، وأبرزها مستر أولمبيا خلال النسختين السابقتين.

واحتل بيح رامى المركز الخامس في الترتيب العام للأبطال، بعد كل من هادى شوبان، وديريك لانسفورد، ونيكولاس واكر، وبراندون كورى على الترتيب.

كما توج بيج رامى خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أبرزها بطولة نيويورك 2013 ، وفى نفس العام تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعدما حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا، كما حقق بيج رامى المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015 وكذلك بطولة ارنولد كلاسيك ، و توج بطولة مستر اولمبيا للهواة عام 2012.