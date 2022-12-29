شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الإسماعيلى اليوم بحثاً عن استعادة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحدياً جديداً عندما يواجه الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة بين الفريقين لرغبة كل منهما في الظفر بنقاط المباراة الثلاثة.

يدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن له مواصلة الصراع على صدارة الدورى المصرى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 21 نقطة فيما يأتى فريق الإسماعيلى في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.

كما يبحث فيريرا عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من المستوى المتراجع الذى ظهر عليه اللاعبون في المباراة الماضية أمام المقاولون وانتهت بالتعادل السلبي، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عمر جابر بسبب الإصابة فيما يعود مصطفى شلبي للمشاركة بعد عودته من الإصابة.

وشدد فيريرا خلال جلساته التي عقدها مع اللاعبين حول أهمية مباراة الإسماعيلى، وضرورة الانتصار فيها فى ظل المنافسة القوية على لقب الدورى المصرى، حيث شرح "البورفيسور" بعض الأمور الفنية والتعليمات المهمة لتطبيقها في مباراة الإسماعيلى.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري ، مؤكداً لهم ا أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

كما يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة الإسماعيلى اليوم، حيث قام "البورفيسور" بمنح دونجا فرصة المشاركة كبديل مع الأبيض فى مواجهتى بيراميدز والبنك الأهلى وحرس الحدود والمقاولون، ويدرس فى الوقت الحالى الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسى لمباراة الإسماعيلى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد، الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - مصطفي الزناري - أحمد فتوح،في الوسط: إمام عاشور – نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - أحمد زيزو - سيف الجزيرى،فى الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

على الجانب الآخر يدخل فريق الإسماعيلى المباراة، بهدف تصحيح المسار تحت القيادة الفنية الجديدة لـ ميدو، حيث عقد الأخير جلسة مع لاعبية في أول مران طالبهم فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض تحسن مكانة الدراويش في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز فضلاً عن مصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج.

أكد ميدو أن الزمالك فريق كبير، ويعرفه جيدا، مشيراً إلى أنه يعد جمهور الإسماعيلي، في تلك المواجهة أنهم سيرون لاعبين حافظين أدوارهم بشكل مميز في الملعب وملتزمين بشكل كامل موضحاً أن ما يضمنه لجمهور الدراويش أنهم سيجدون لاعبين على قدر المسئولية مؤكداً أن النتيجة رزق، تأتي وفقا للإخلاص والعمل والاجتهاد.

ويراهن ميدو على أصحاب الخبرات في مواجهة الزمالك، مثل باسم مرسى ، صالح جمعة، باهر المحمدى، وحذر مدرب الإسماعيلى، لاعبي الفريق، من استقبال أهداف في بداية اللقاء من شأنها أن تغير مسار المباراة، مشددا على ضرورة تقارب الخطوط لغلق المساحات أمام لاعبي الزمالك خاصة على الأطراف.

ومن المتوقع أن يدخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو،الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي،الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش،أمامهما: ياو أنور – صالح جمعة – أحمد مدبولي،الهجوم: باسم مرسي.