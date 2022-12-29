شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستدرج أسوان لمواصلة الصحوة مع العميد فى الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المصرى البورسعيدى نظيره أسوان فى الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد فى اطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم

يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يأتى نادى أسوان فى المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط.

وكان المصرى قد تغلب على الاسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين الاحد الماضى فى الجولة التاسعة، ليرفع المصرى رصيده إلى 11 نقطة فى المركز التاسع، حقق الفوز فى لقاءين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف، وتأكد غياب أيزى إيميكا عن المصرى للإيقاف كما يتواصل غياب حسين السيد لاعب الفريق تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

فى المقابل يدخل الرمادى مباراة المصرى بمشاعر مختلفة بين الفوز الأخير الذى حققه تماسيح النيل والأزمة المالية التى تضرب الفريق، حيث أثار المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى أسوان، جدلاً واسعًا فى قلعة تماسيح النيل بعد التغريدة التى كتبها علی صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" القلق بين جماهير وأعضاء نادى أسوان، وأحدثت قلقًا كبيرًا.

و ألمح الرمادى إلی قرب نفاد صبره من إدارة النادى التى خالفت وعودها فى الوفاء بمستحقات اللاعبين، وكتب الرمادي: "الصبر مفتاح الفرج والفارق كبير بين الصبر والتراخى والاستسلام عندما يطفح الكيل يصبح الأمر تراخى واستسلام، وواصل قائلًا من يريد اللقطة فعليه أن يعلم أن اللقطة عندما تكون بعد عمل جدى تكون لقطة صافية جميلة يحترمها الجميع، أما اللقطة بالضحك علی الذقون تكون لقطة مشوشة غير صافية والجميع يشعر بالفارق بين اللقطتين".