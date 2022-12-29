منتخب الشاطئية يلتقى مع نظيره الكويتى اليوم فى الودية الثالثة

وشهدت المباراة الودية الأولى حضور عامر حسين ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، و الشيخ عبدالله الشاهين رئيس اتحاد الكرة الكويتى ، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على الكويت ودياً بأربعة أهداف نظيفة دون رد في المبارتين التى أقيمت فى الإسكندرية.

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى مباراته الودية الثالثة أمام الكويت اليوم بالإسكندرية، فى ثالث تجاربه الودية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، والتى تقام فى دبى.

في سياق متصل احتفل عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بمنتخب مصر للكرة الشاطئية، بتأهل المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة والتي ستقام في الإمارات خلال الفترة المقبلة ، ووجه عضو مجلس إدارة الاتحاد الشكر والتقدير إلى لاعبى المنتخب الوطني على تحقيق إنجاز الصعود إلى كأس العالم.

وحرص عامر حسين علي دعم وتحفيز لاعبي المنتخب وجهازهم الفني، وطالبهم بأن يكونوا خير سفراء للكرة المصرية، بالصعود إلى الأدوار النهائية ومواصلة المشوار نحو الوصول إلى الأدوار النهائية للمونديال.