شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس باحتفالية "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لكافة التكليفات والتوجيهات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التى أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية وتشريف الرئيس.

وتنفيذاً لأولى توجيهات الرئيس، تواصل الدكتور أشرف صبحى مع كل من النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والاتحاد المصرى لألعاب القوى، بشأن تحقيق رغبة الشاب "محمود أحمد" من ذوى الهمم والقدرات الخاصة لممارسة رياضته المفضلة داخل النادى الأهلى.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للنادى الاهلي على استجابته الفورية لتحقيق رغبة بطل ذوى الهمم، متمنياً للاعب التوفيق والنجاح فى مسيرته الرياضية.

وكان الشاب "محمود أحمد"، قد طلب من رئيس الجمهورية، تحقيق رغبته فى ممارسة ألعاب القوى بالنادى الأهلى، وذلك خلال الجلسة الحوارية ضمن احتفالية "قادرون باختلاف".