شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع كولر مصير 4 لاعبين قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة هامة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل بحث مصير أكثر من لاعب تلقى عروضاً من أندية محلية على مدار الأيام الماضية ويأتي في مقدمتهم ، زياد طارق ومحمد مغربي وحسام حسن ومحمد محمود ، وتُشير الدلائل إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري رحّب برحيل محمد محمود حيث تأكد رحيل اللاعب بشكل شبه نهائي .

وهناك إتجاه أيضاً للموافقة على رحيل زياد طارق وحسام حسن لكن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي ورسمي خلال الجلسة المرتقبة بين كولر ومسئولو الأهلي لاسيما وأن الأندية التي طلبت الثنائي ، حسام حسن وزياد طارق وـأبرزها الاتحاد وسموحة يرغبان في حسم الصفقة سريعاً وعدم الانتظار طويلاً.

وفيما يتعلق بمستقبل محمد مغربي المدافع الصاعد الذي عاد للأهلي الصيف الماضي بعدما تم قطع إعارته من الدوري التشيكي فتشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى صعوبة رحيله في يناير المقبل حيث تتجه النية للأبقاء عليه باعتباره أحد الخامات المُبشّرة في الأهلي والتي يحتاج لها الفريق الأول الفترة المقبلة.