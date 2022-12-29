شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة غانا الثانية.. وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب الشباب اليوم الخميس استعداداته لمواجهة غانا الأول للمحليين، فى البروفة الثانية التى يعول عليها محمود جابر الوقوف على أفضل العناصر التى تمثل الفراعنة فى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وخسر منتخب مصر للشباب من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

من ناحيته أبدى محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، رضاه عن تجربة الودية القوية الذى خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وقال جابر عقب المباراة التى انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفنى بجانب توفير الاحتكاك القوى مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين.

وأضاف المدير الفنى أنه رحب بمواجهة منتخب غانا الأول للمحليين لتوفير الاحتكاك القوى للاعبين قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خوض المزيد من الوديات القوية للوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

ووجه جابر رسالة للجماهير من أجل دعم المنتخب والالتفات حول اللاعبين قبل البطولة التى نطمح لتحقيق لقبها لأول مرة منذ عام 1997، مؤكدا على ثقته فى لاعبى هذا الجيل وقدرتهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا فى مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.