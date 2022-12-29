شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الخميس 29 / 12 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الزمالك يتفوق على الاسماعيلى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 7.48 مليون يورو.

118 جمعت الزمالك والاسماعيلى بالدوري

118 مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلى حقق الفارس الابيض 54 فوز مقابل 32 انتصار للإسماعيلى وانتهت 32 مباراة بالتعادل ، سجل الزمالك 150 هدف فى شباك الاسماعيلى وسجل الدراويش 120 هدف فى شباك الفارس الابيض.

هدافو الزمالك والاسماعيلى

يعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الاسماعيلى في الزمالك برصيد 5 أهداف ، ويعد عبد الحليم على هداف الزمالك في الاسماعيلى برصيد 8 أهداف

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة

أكبر النتائج فى مواجهات الزمالك والاسماعيلى

5-2 أكبر فوز للزمالك على الاسماعيلى بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك

أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلى الليلة

قاد المدرب البرتغالى فيريرا الزمالك فى 72 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز فى 51 مباراة مقابل 13 تعادل وثمانية هزائم وتوج مع الفارس الابيض

ببطولتين للدوري ومثلهم لكأس مصر.