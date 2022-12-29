شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يقترب من العودة لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم لتحديد قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ، وخاض اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة التي كانت عبارة عن جذع في الرباط الداخلي للركبة ، وأقترب اللاعب من العودة للتدريبات الجماعية وقد يكون أحد الخيارات أمام الجهاز الفني في مباراة بيراميدز المرتقبة.

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، الإعتماد على عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، وثانيهم تحديد مصير هؤلاء الوجوه في ظل تلقي بعضهم عروضاً للرحيل من النادي خلال إنتقالات الشتوية في يناير المقبل ولابد من معرفة مستواهم قبل الرحيل ، كما يرغب كولر في إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في حرمان الفريق من الفوز في مبارتي فيوتشر وسموحة بالدوري اللتين إنتهتا بالتعادل.

ويتشاور المدرب السويسري حالياً مع جهازه المعاون بشأن اللاعبين الشباب بالفريق الذي ينوي منحهم فرصة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتهم ، مصطفى سعد ميسي القادم للأهلي الصيف الماضي من سيراميكا والصاعد زياد طارق الذي تلقى عروضاً جادة مؤخراً من الإتحاد السكندري وسموحة ومعهم محمد مغربي ورأفت خليل الذي ظهر لدقائق في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري وغيرهم من اللاعبين الشباب بالفريق.

وفقد الأهلي نقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.