شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يبدأ الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض رضا شحاته المدير الفني لفريق الداخلية، منح راحة للاعبيه عقب مواجهة إنبي أمس في الدوري، للاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل في استاد السويس الجديد .

وتعادل فريقى إنبى والداخلية سلبياً، فى اللقاء الذى جمعهما أمس الأربعاء ، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وارتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة الثامنة بالمركز الـ14 بجدول ترتيب الدورى، حصدها من 9 مباريات، حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما ارتفع رصيد فريق إنبى لـ7 نقاط فى المركز الخامس عشر.

ومن المنتظر، ان يعود الأوغندي ألان تشامبادي مدافع الفريق إلي التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقته مؤخرا والتي أدت استبعاده من مباراة انبي التي تعادل فيها الفريق سلبياً في الجولة الماضية .