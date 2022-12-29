شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتوجه إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق غزل المحلة إلي الإسكندرية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة سموحة غداً في ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة، حيث يسعي الفريق فى العودة للانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة من فيوتشر والتعادل مع فاركو فى أخر جولتين بالدورى.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباريتان والخسارة فى مثلهم.