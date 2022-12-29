شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الخميس 29 / 12/ 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري
يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.