شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الخميس 29 / 12/ 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تحدياً صعباً اليوم الخميس حينما يواجه نظيره الاسماعيلى بالدوري بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.