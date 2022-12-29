شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. المقاصة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 25 نقطة بعد مرور 11 جولة من المسابقة، بفارق نقطة وحيدة عن بترول أسيوط صاحب الوصافة قبل مواجهات اليوم فى إطار الجولة الثانية عشر من الممتاز ب.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 مصر المقاصة 25 نقطة

2 بترول أسيوط 24 نقطة

3 لافيينا 23 نقطة

4 الجونة 21 نقطة

5 النصر للتعدين 18 نقطة

6 الألومنيوم 15 نقطة

7 ديروط 13 نقطة

8 أسمنت أسيوط 13 نقطة

9 ملوى 13 نقطة

10 الفيوم 12 نقطة

11 مركز شباب الطامية 12 نقطة

12 كيما أسوان 12 نقطة

13 المنيا 12 نقطة

14 شُبان قنا 9 نقاط

15 تليفونات بنى سويف 9 نقاط

16 المدينة المنورة 6 نقاط

يحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى فى ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 24 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق شبان قنا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فى مباراة يأمل فيها البترول تحقيق الفوز والعودة لصدارة المجموعة ولو بشكل مؤقت لحين لعب المقاصة مباراته غدا أمام المنيا، فى حين يسعى أصحاب الأرض فى خطف النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الترتيب.

ويستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، فريق المدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فى مباراة سلهة نسبيا لأصحاب المركز الرابع برصيد 21 نقطة، والذى يأمل فى مواصلة الضغط لاعتلاء قمة المجموعة.

ويستقبل فريق النصر للتعدين صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بها، حيث يأمل أبناء أسوان فى استعادة التوازن وتحقيق الفوز والتقدم أكثر فى الترتيب، فى المقابل يسعى النصر للتعدين لاقتناص النقاط الثلاثة متسلحا بعاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى فريق أسمنت أسيوط الثامن برصيد 13 نقطة مع الألومنيوم صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة، فى مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يأمل الإسبانى يوسو جونزاليس فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لفريق الأسمنت، فى الوقت الذى يسعى الألومنيوم فى مواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثالث على التوالى.

وفى نفس التوقيت، يستقبل تليفونات بنى سويف نظيره ديروط، ومركز شباب طامية مع ملوى، وتستكمل غدا مباريات الأسبوع الثانى عشر بمجموعة الصعيد بمباراتى المنيا مع المتصدر مصر المقاصة، والفيوم مع لافيينا.