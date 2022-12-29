شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأهلي اليوم ،الخميس، الاستعداد لمباراة بيراميدز الهامة المقرر لها الأثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مران اليوم دون راحة بعد مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس في الجولة العاشرة لبطولة الدوري ويخوض اللاعبين الذين خاضوا مباراة سيراميكا مراناً خفيفاً على أن يخوض باقي اللاعبين مراناً قوياً من أجل تجهيزهم للارتباطات الهامة الفترة المقبلة وفي مقدمتها لقاء بيراميدز الذي يُعد أحد أهم المحطات في مشوار المارد الأحمر نحو الفوز ببطولة الدوري.

ويحرص الجهاز الفني على تكثيف جلساته مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق خلال المباريات الماضية سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي ، وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بتصحيح الأخطاء وحذرهم من تكرارها لأن العواقب ستكون وخيمة على الجميع في الفريق .

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، الإعتماد على عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، وثانيهم تحديد مصير هؤلاء الوجوه في ظل تلقي بعضهم عروضاً للرحيل من النادي خلال إنتقالات الشتوية في يناير المقبل ولابد من معرفة مستواهم قبل الرحيل ، كما يرغب كولر في إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في حرمان الفريق من الفوز في مبارتي فيوتشر وسموحة بالدوري اللتين إنتهتا بالتعادل.

ويتشاور المدرب السويسري حالياً مع جهازه المعاون بشأن اللاعبين الشباب بالفريق الذي ينوي منحهم فرصة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتهم ، مصطفى سعد ميسي القادم للأهلي الصيف الماضي من سيراميكا والصاعد زياد طارق الذي تلقى عروضاً جادة مؤخراً من الإتحاد السكندري وسموحة ومعهم محمد مغربي ورأفت خليل الذي ظهر لدقائق في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري وغيرهم من اللاعبين الشباب بالفريق.

وفقد الأهلي نقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.