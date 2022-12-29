شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات نارية اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. الجونة مع المدينة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الخميس، 6 مواجهات نارية فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مجموعة الصعيد فى القسم الثانى، بين أسمنت أسيوط والألومنيوم، الجونة مع المدينة المنورة، شبان قنا مع بترول أسيوط، النصر للتعدين مع كيما أسوان، تليفونات بنى سويف مع ديروط، وأخيرا مركز شباب طامية مع ملوى.

يحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى فى ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 24 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق شبان قنا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فى مباراة يأمل فيها البترول تحقيق الفوز والعودة لصدارة المجموعة ولو بشكل مؤقت لحين لعب المقاصة مباراته غدا أمام المنيا، فى حين يسعى أصحاب الأرض فى خطف النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الترتيب.

ويستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، فريق المدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فى مباراة سلهة نسبيا لأصحاب المركز الرابع برصيد 21 نقطة، والذى يأمل فى مواصلة الضغط لاعتلاء قمة المجموعة.

ويستقبل فريق النصر للتعدين صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بها، حيث يأمل أبناء أسوان فى استعادة التوازن وتحقيق الفوز والتقدم أكثر فى الترتيب، فى المقابل يسعى النصر للتعدين لاقتناص النقاط الثلاثة متسلحا بعاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى فريق أسمنت أسيوط الثامن برصيد 13 نقطة مع الألومنيوم صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة، فى مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يأمل الإسبانى يوسو جونزاليس فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لفريق الأسمنت، فى الوقت الذى يسعى الألومنيوم فى مواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثالث على التوالى.

وفى نفس التوقيت، يستقبل تليفونات بنى سويف نظيره ديروط، ومركز شباب طامية مع ملوى، وتستكمل غدا مباريات الأسبوع الثانى عشر بمجموعة الصعيد بمباراتى المنيا مع المتصدر مصر المقاصة، والفيوم مع لافيينا.