شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يطوى صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوى فريق حرس الحدود صفحة طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء وشهدت اثارة كبيرة بعدما عاد الطلائع للمباراة وخطف نقطة ثمينة بالتعادل، ليبدأ الحرس مرحلة الاستعداد لمباراة المقاولون العرب.

وقلب طلائع الجيش الطاولة على ضيفه حرس الحدود بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة، تقدم حرس الحدود عن طريق أحمد متعب في مرماه في الدقيقة 4، ثم أضاف مصطفى صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 11.

ولكن الطلائع سجل هدفا عن طريق إسلام محارب في الدقيقة 52، ثم أضاع مصطفى جمال لاعب حرس الحدود ضربة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يحرز إسلام محارب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64.

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه محمد يوسف إلى 12 نقطة في المركز الثامن وارتفع رصيد حرس الحدود بقيادة مدربه أحمد أيوب إلى 7 نقاط في المركز 16.

وجاء تشكيل طلائع الجيش في مباراة الأمس:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: محمد فتح الله – محمد سمير – محمد دياب

الوسط: أحمد عبد الرحمن – إسلام محارب – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – أحمد متعب

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود شعبان

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – خالد سامي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – عمر بسام – حامد الجابري