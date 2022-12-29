الامارات | أرقام قياسية لأبطال «الأوتوكروس» في مهرجان ليوا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم، مساء أول من أمس، تحدي «سباق ليوا أوتوكروس»، المقام ضمن منافسات وفعاليات مهرجان ليوا الدولي، بمشاركة كبيرة في الفئتين المعدلة وغير المعدلة، للمنافسة على المسار الرملي لسباق كسر الزمن، ومن خلال الفئة المعدلة تمكن محمد إبراهيم من تسجيل أقوى رقم في إنهاء المسار في 218.390 ثانية وبمعدل أقل من أربع دقائق، وحل في المركز الثاني محمد الكندي بزمن 220.590 ثانية، وفي المركز الثالث حل المتسابق حمد القمزي بزمن 224.390 ثانية، وحل في المركز الرابع مطر جمعة الهاملي بزمن 228.950 ثانية، وخامساً زايد المزروعي بزمن 229.370 ثانية، وفي الفئة غير المعدلة حل في المركز الأول محمد الكندي بزمن 220.130 ثانية، وثانياً محمد إبراهيم بزمن 225.370 ثانية، وثالثاً مطر الهاملي بزمن 229.160 ثانية، ورابعاً حمد القمزي بزمن 229.690 ثانية، وخامساً راشد القمزي بزمن 232.210 ثانية.

وتنطلق اليوم منافسات تحدي «ليوا بيرن أوت»، وهو ممارسة الحفاظ على السيارة ثابتة وتدوير عجلاتها.