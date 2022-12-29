الامارات | مدية بنت حشر تتوج بلقب بطولة السلم للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، من فريق ووش، على لقب سباق الإماراتيات الذي أقيم أمس ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى خمسة ملايين درهم.

وجرى السباق في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم، وامتد لمسافة 107 كلم، بمشاركة 61 متسابقة من الفردي والفرق، بينهن 28 متسابقة على مستوى الفردي. وحلت في المركز الثاني شيخة عيسى من فريق ووش، تلتها زميلتها من الفريق نفسه، زهرة حسين في المركز الثالث. وبلغ مجموع جوائز السباق 850 ألف درهم، منها 150 ألف درهم لصاحبة المركز الأول، و100 ألف للمركز الثاني و80 ألفاً للمركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مالية متباينة حتى المركز العشرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير جمعة الفلاسي، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورعايته لبطولة السلم، حققا نقلة كبيرة لهذا الحدث الذي أصبح يحظى بمشاركة واسعة تتزايد من عام إلى آخر.

وقال في تصريحات صحافية: «سباق الإماراتيات شهد مستوى فنياً عالياً منذ الانطلاقة وحتى نقطة الختام». وأضاف: «نجحت المشاركات في إظهار قدرات عالية على التعامل مع الرياح الجانبية القوية التي استمرت طوال فترة السباق، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الرياضيات الإماراتيات، والجهد الكبير المبذول من قبل الفرق واللاعبات لهذا السباق، وتقديم مستوى فني يليق بحجم البطولة ومكانتها الكبيرة والتطور الذي تشهده رياضة المرأة الإماراتية عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص».

وبعد إقامة سباقي الهواة الإماراتيين والإماراتيات، سيكون الترقب لـ«سباق النخبة» للرجال، الذي يقام في الثامن من يناير المقبل. وكان درّاج فريق الشعفار جميرا، سالم الشميلي، أحرز أول من أمس لقب سباق الهواة الإماراتيين، الذي شارك فيه 121 دراجاً على المستويين الفردي والفرق.

نتائج سباق أمس

1- مدية بنت حشر آل مكتوم.

2- شيخة عيسى.

3- زهرة حسين.