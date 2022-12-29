الامارات | 9 فرق تشارك في كأس «اتحاد البولو - لان تو كابيتال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للبولو والفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو، عن مشاركة تسعة فرق في «كأس اتحاد البولو - لان تو كابيتال» خلال مؤتمر إعلامي على هامش مراسم سحب قرعة البطولة، بالتزامن مع إطلاق العلامة التجارية العالمية «لان تـو كابيتـال Lan To Capital» في دبــي؛ حيث تقرَّر إقامة مباريات البطولة من 4 حتى 14 ينايـر المقبل.

وأقيمت مراسم سحب القرعة مباشرة بحضور محمد خالد حسين، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو، وسانتياغو توريغيتار، مدير لجنة البطولات في اتحاد الإمارات، ولان تشيركي، الرئيسة التنفيذية ومؤسِّسة «لان تو كابيتال»، وجان عزام، مدير البولو في نادي دبي للبولو والفروسية. وتشمل قائمة الفرق المشاركة: فريق الإمارات، و(بن دراي)، و(لان تو كابيتال)، و(طاهرة)، و(إيه إم)، و(أنكورا)، و(أبوظبي)، و(غنتوت)، وفريق لامار.