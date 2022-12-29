الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فالنسيا

ذكرت تقارير إعلامية - نقلاً عن صحف تركية - أن مهاجم منتخب الإكوادور ونادي فنربخشة التركي حالياً، إينير فالنسيا، اقترب من الانتقال إلى نادي الشارقة، رغم أنه في الوقت نفسه لم يصدر أي تصريح رسمي في هذا الخصوص من نادي الشارقة، علماً أن اللاعب برز بشكل مميز في مونديال قطر 2022.

تغريدات

عبّر مشجعون لأحد أندية دوري المحترفين، عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن استيائهم من تصريحات إعلامية لمسؤول سابق بالنادي ينتقد خلالها الإدارة الحالية، مطالبين هذا المسؤول بضرورة الكف عن مثل هذه التصريحات بحق النادي.

تراجع

استغرب إداري لنادي في الدرجة الأولى تراجع مستوى أحد محترفيه الأجانب، خصوصاً بعد أن تمت إقالة المدرب، الذي يحمل جنسية اللاعب نفسها. وقال إن «ما يحصل من اللاعب لا يمت للاحترافية بشيء»، وطالب بضرورة تقديم النصح إليه، لكي يستعيد مستواه المعروف عنه.