فرصة للزمالك بعد تعادل الأهلي أمام سيراميكا.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل الأهلي نزيف النقاط في مباريات الدوري المصري، بعدما تعادل مع سيراميكا كيلوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم سيراميكا عن طريق لاعبه احمد رمضان بيكهام في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، قبل أن يعادل النتيجة للأهلي علي معلول في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة وظل في الصدارة، ليعطي الزمالك فرصة المشاركة في القمة حال فوز الأبيض على الإسماعيلي الخميس.

فيما بقي سيراميكا كليوباترا ثامنًا بـ12 نقطة.

وفي وقت سابق، سجل عمر كمال هدفين ليقود فريقه فيوتشر للفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم فيوتشر بهدف في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء عن طريق مروان محسن الذي استفاد من تمريرة مهند لاشين من الجهة اليسرى إلى محمد رضا (بوبو) الذي مرر الكرة إلى محسن الذي سدد على يمين محمد سعيد (شيكا) حارس مرمى فاركو.

ونجح جابر كامل في إدراك التعادل لفاركو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الول بعد أن تلقى تمريرة قصيرة ليسدد في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) الذي لم يستطع السيطرة على الكرة لتسكن في الشباك.

ونجح عمر كمال في إضافة الهدف الثاني لفيوتشر مع الدقيقة 50 مستغلًا تمريرة دقيقة من غنام محمد ليسدد كمال الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس شيكا.

وعزز عمر كمال تقدم فيوتشر بإحراز الهدف الثالث للفريق، والثاني له، بعد مرور ساعة من اللعب بعد أن تلقى تمريرة عرضية من الكاميروني جوناتان نجويم ليسدد كمال الكرة في المرمى.

وقلص الجزائري رزقى حمرون النتيجة بإحراز الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أحمد الغندور بعد أن لمس نجويم الكرة بيده.

ورفع فيوتشر رصيده الى 22 نقطة وتقدم للمركز الثاني بشكل مؤقت بينما توقف رصيد فاركو عند 8 نقاط في المركز 12.

وفي الجولة ذاتها، تعادل طلائع الجيش مع ضيفه حرس الحدود 2-2، كما تعادل إنبي سلبياً مع ضيفه الداخلية .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: