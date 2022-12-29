شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: فرص انضمام محمد بسام للمنتخب قوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، رضاه التام عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، خصوصا في مباراة الأهلي.
وأضاف ناجي في تصريحات تليفزيزنية عقب التعادل مع الأهلي، أن محمد بسام بمستواه في الفترة الحالية ستكون فرص انضمامه لصفوف المنتخب المصري قوية.
وأشار ناجى إلى أن مستوى الحراس فى فريق سيراميكا جيدة جدًا، خصوصا في ظل وجود عامر عامر على مقاعد البدلاء. وتابع: "عامر عامر جاهز للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا في أي مباراة لأنه حارس كبير".
ويتكون تشكيل سيراميكا من، محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عادل في الدفاع، ومحمد كناريا ومحمود نبيل ومحمد أبو اليزيد ومحمد توني وجون ابوكا وميدو جابر في الهجوم.