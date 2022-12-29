اخبار الرياضه

أحمد ناجي: فرص انضمام محمد بسام للمنتخب قوية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: فرص انضمام محمد بسام للمنتخب قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، رضاه التام عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، خصوصا في مباراة الأهلي.

 

وأضاف ناجي في تصريحات تليفزيزنية عقب التعادل مع الأهلي، أن محمد بسام بمستواه في الفترة الحالية ستكون فرص انضمامه لصفوف المنتخب المصري قوية.

 

وأشار ناجى إلى أن مستوى الحراس فى فريق سيراميكا جيدة جدًا، خصوصا في ظل وجود عامر عامر على مقاعد البدلاء. وتابع: "عامر عامر جاهز للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا في أي مباراة لأنه حارس كبير".

 

وتعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين  الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الممتاز هذا الموسم.

 

وتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وبرونو سافيو وشادي حسين وحسين الشحات في الهجوم.

 

ويتكون تشكيل سيراميكا من، محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عادل في الدفاع، ومحمد كناريا ومحمود نبيل ومحمد أبو اليزيد ومحمد توني وجون ابوكا وميدو جابر في الهجوم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا